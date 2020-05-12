РИАМО - 12 мая. В столице одобрили строительство газопровода высокого давления протяженностью 7,6 километра по адресу: садоводство «Поляница-2» - деревня Новомихайловское, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Территория разработки проекта планировки территории линейного объекта расположена в границах поселений Вороновское и Михайлово-Ярцевское.

«Реализация строительства газопровода обеспечит бесперебойную подачу газа на нужды Михайлово-Ярцевского и Вороновского поселений», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проектом планировки территории линейного объекта предусматривается возведение газопровода высокого давления протяженностью 7,6 тысячи метров метров, а также строительство газопровода среднего давления протяженностью 15 метров.

Площадь разработки ППТ - 9,7 гектара, общая протяженность газопровода - 7615 метров. Реализация проекта предусмотрена за счет средств инвестора - АО «Мосгаз».