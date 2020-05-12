РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Рабочие ГБУ «Мосавтодор» очистили люк ливневой канализации на Красногвардейском бульваре в Подольске по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на забитую ливневую канализацию. Она отметила, что люк ливневки необходимо очистить на Красногвардейском бульваре у автобусной остановки «Юбилейная».

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу очистки ливневой канализации автодороги на улице Красногвардейский бульвар и сообщает, что указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке ливневой канализации выполнены», - сказал начальник Домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.