РИАМО - 12 мая. На станции «Университет дружбы народов» Коммунарской линии метро возобновили строительство, сейчас началось возведение колонны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня развернуты работы на всех станциях участка Коммунарской линии от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». Для проходки перегонных тоннелей на этом участке уже задействовано восемь тоннелепроходческих комплексов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Эта станция запроектирована на границе районов Обручевский и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, у пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

От новой станции в шаговой доступности расположены несколько крупных столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до мест обучения на метро, минуя наземный транспорт.

С вводом Коммунарской линии метро разгрузятся Калужско-Рижская и Сокольнические ветки. Строительство очень важно для новой Москвы: Коммунарки, Щербинки и Троицка.