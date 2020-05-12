РИАМО - 12 мая. В городском округе Красногорск арестовали организатора частного хосписа, обвиняемого в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 11 пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«11 мая 2020 года в ночное время на втором этаже домовладения произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять были госпитализированы», – говорится в сообщении.

Две пенсионерки от полученных травм скончались в больнице.

На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Подозреваемый арендовал загородный дом с целью использования его для возмездного проживания в нем лиц пожилого возраста. За суточное проживание с каждого постояльца брали от 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В настоящее время назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По указанию исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области уголовное дело передали в управление по расследованию особо важных дел.

Видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске>>