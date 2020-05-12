РИАМО - 12 мая. Фонтанный комплекс площадью порядка двух тысяч квадратных метров запустят после зимнего периода в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Фонтан находится в микрорайоне Рекинцо. После зимней консервации специалисты выставляют форсунки и проводят электричество для подсветки.

«В настоящее время специалисты покрыли чашу фонтана специальной краской, которая обладает хорошими термостойкими и гидроизоляционными свойствами. Хочу отметить, что в целях безопасности чашу фонтана уменьшили», — сказал директор МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск» Анатолий Белов.

Новая благоустроенная территория с фонтанным комплексом появилась в Солнечногорске в прошлом году. Рядом с фонтаном установлены скамейки для отдыха, есть детская игровая зона и освещение. На территории проложено порядка двух тысяч метров тротуарной плитки.