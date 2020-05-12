РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Медицинские маски имеются в наличии в аптеках и торговых сетях на территории подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сотрудники администрации ежедневно проводят мониторинг наличия масок и цен на них.

«Более 30 тысяч масок и других средств индивидуальной защиты в наличии в аптеках города. Также более 45 тысяч медицинских масок можно приобрести в продуктовых магазинах федеральных сетей и крупных торговых гипермаркетах: «Ашан», «Зельгрос», «Реал», «Глобус», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», - говорится в сообщении.

Ношение защитных масок в общественных местах стало обязательным в Подмосковье со вторника, данная мера необходима для сдерживания распространения коронавируса. Купить маски можно в подмосковных автобусах, оплатив покупку картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой. Также маски и перчатки будут продаваться на транспортных объектах (вокзалы, автостанции, остановочные пункты).

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.