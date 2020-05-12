РИАМО - 12 мая. Медико-санитарная часть международного аэропорта Внуково запустила тестирование на Covid-19, анализы предназначены для тех, кто не имеет симптомов заболевания, но имеет основания для переживаний, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Провериться могут работники транспорта, торговли и сферы обслуживания, чья деятельность не прекращена в соответствии с распоряжениями правительства Москвы, а также лиц, которые пользуются общественным транспортом.

«Для анализа на наличие вируса необходимо взять мазки из носа и ротоглотки. Для определения антител проводится забор крови из вены. Анализ на антитела к новому вирусу определит вероятность того, что человек, возможно, уже переболел коронавирусом в легкой форме ранее», ­– говорится в сообщении.

Процесс тестирования занимает не более 15 минут. Получение результата может занять несколько дней. Медперсонал проводит забор анализов в специализированных защитных костюмах и масках. После каждого пациента производится дезинфекция кабинета.

Для проведения тестирования на наличие РНК-вируса и получения достоверного результата необходимо не принимать пищу за три-четыре часа до сдачи анализа, не пить, не полоскать рот и не курить. Необходимо предъявить паспорт и дать контактную информацию (номера мобильного и городского телефонов, фактический адрес проживания).

Обследование можно пройти в медико-санитарной части аэропорта Внуково по будням с 08:30 до 12:00 по адресу: улица 2-я Рейсовая, дом 6. Тестирование осуществляется строго по предварительной записи по телефону: 8 (495) 436-88-88.

Тесты и анализы на Covid-19 предназначены для людей без проявления простудных симптомов. Аэропорт Внуково призывает людей, у которых наблюдаются кашель, одышка, повышение температуры, мышечные и головные боли, ощущение заложенности в грудной клетке, насморк и першение в горле остаться дома и вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.