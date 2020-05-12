РИАМО - 12 мая. Обвинение в убийстве 39-летнего сожителя предъявлено 26-летней жительнице подмосковного городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Убийство произошло накануне в квартире, расположенной в многоквартирном доме в поселке Андреевка.

«Обвиняемая во время распития спиртных напитков нанесла потерпевшему удар ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Женщина полностью признала свою вину. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.