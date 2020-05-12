РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Со вторника в подмосковном Подольске начался онлайн-прием документов детей на обучение в школах искусств и музыкальных школах, сообщается на сайте администрации округа.

«С 12 мая начался прием документов детей, поступающих на обучение в 2020-2021 учебном году в учреждения дополнительного образования сферы культуры Подольска. В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции подача заявлений осуществляется через Региональный портал государственных услуг (РПГУ) в разделе «Образование → Кружки и секции». Сама процедура занимает не более 10 минут», — сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск Борис Денисов.

Для подачи заявления в электронном виде потребуется учетная запись родителя (законного представителя) на портале Госуслуг Московской области, скан или фото свидетельства о рождении ребенка и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка. Прием заявок продлится до 30 июня 2020 года. Подробнее о порядке подачи заявлений и сроках вступительных испытаний можно узнать на официальных сайтах учреждений.

Дата приемных прослушиваний на основании регистрации заявлений будет объявлена с учетом снятия ограничительных мер. Ознакомиться с направлениями и программами обучения можно на сайте, выбрав городской округ Подольск.

В городском округе Подольск в восьми учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (трех детских школах искусств и трех детских музыкальных школах, а также в двух художественных школах) обучается в общей сложности 3434 ребенка.