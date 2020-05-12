РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В Подольске родители будущих первоклассников смогут подать документы для зачисления в школы по индивидуальному графику, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В соответствии с постановлением администрации Подольска, в округе продолжается прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Подача заявления осуществляется через Региональный портал государственных и муниципальных услуг, после чего в течение 3 рабочих дней необходимо предоставить оригиналы документов в школу для дальнейшего рассмотрения заявления и принятия решения о зачислении.

«Однако дни с 30 апреля по 11 мая были объявлены в России нерабочими, поэтому оригиналы документов в школах не принимались. Руководством всех школ были составлены графики приема направленных заявлений, и начиная с 12 мая сотрудники школ позвонят родителям и пригласят для подачи документов. Для каждого будут предусмотрены определенные дата и время, чтобы в продолжающийся режим повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях были соблюдены все эпидемиологические нормы», - говорится в сообщении.

По вопросам приема детей в первые классы школ округа можно обратиться с 9:00 до 18:00 по телефону горячей линии комитета по образованию: 8(496)763-61-74.