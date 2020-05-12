РИАМО - 12 мая. Более 2 миллионов человек посмотрели онлайн-программу ВДНХ, посвященную 75-летию Победы, больше всего слушателей зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Участники онлайн-активностей смогли узнать, что происходило с павильонами в военные годы, драматичные истории работников выставки, ушедших на фронт, услышать воспоминания свидетелей тех лет», – говорится в сообщении.

Больше всего слушателей онлайн-программы зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Екатеринбурге. К онлайн-активностям выставки присоединились жители Казахстана, Украины, США, Германии, Франции и других стран. Большая часть проектов доступна на сайте и страницах ВДНХ в соцсетях и после празднования Дня Победы на сайте.

Совместный проект социальной сети «Одноклассники» и ВДНХ «Однополчане» набрал более 1,7 миллиона просмотров. 350 тысяч пользователей смогли проверить свои знания о героях и событиях Великой Отечественной войны в тесте, который был составлен командой выставки специально к памятной дате.

Также у интернет-пользователей пробудила интерес возможность погрузиться в атмосферу военных лет через личные дневники, которые хранятся в экспозиции Центра славянской письменности «Слово». Сотрудники Центра 9 мая прочли откровенные воспоминания непосредственных участников тех событий. Данную видеозапись посмотрели свыше 71 тысячи человек.

Онлайн-проект музея ВДНХ «История одной дивизии: неизвестные герои ВДНХ» познакомил зрителей с пронзительными судьбами трех бойцов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, сотрудников ВСХВ Дениса Лоя, Петра Тарасова и Якова Капилевича.

К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на сайте ВДНХ и на страницах выставки в соцсетях появилась специальная онлайн-программа. На онлайн-площадках 9 мая состоялся концерт в прямом эфире, викторина на знание событий войны и другие мероприятия.