РИАМО - 12 мая. Нежилое помещение площадью 49,4 квадратных метра в доме № 3 на улице Московской поселка Радужный Коломенского округа выставили на торги, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект находится в собственности Коломенского городского округа и ранее на торги не выставлялся.

«Торги по этому объекту стартуют с 587 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля на электронной торговой площадке», — говорится в сообщении.

Сам аукцион пройдет 10 июля. В настоящий момент помещение требует небольших вложений, но адекватная начальная цена продажи делает объект весьма привлекательным для конечного пользователя.

У здания удобная транспортная доступность: менее чем в 100 метрах проходит автомобильная дорога, а в 300 метрах расположены остановки общественного транспорта.