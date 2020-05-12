РИАМО - 12 мая. В Рузском городском округе водитель, управляя иномаркой, совершил встречное столкновение с мотоциклом, по факту ДТП проводится доследственная проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Сообщение о столкновении поступило в ОМВД по Рузскому городскому округу 11 мая. Инцидент произошел на седьмом километре автодороги Палашкино – Лидино – Сумароково.

«Водитель, управляя автомобилем иностранного производства, при развороте совершил столкновение с мотоциклом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован», – говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился сотрудник ОМВД России по Можайскому городскому округу, который передвигался на личном авто в свободное от службы время.

По данному факту назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекут непосредственных руководителей полицейского.