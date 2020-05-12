РИАМО - 12 мая. Свыше 2,5 тысяч наклеек с напоминанием надевать маски и перчатки в общественном транспорте появились на дверях станций ЦППК, возле касс, в турникетных павильонах, на стендах с информацией и в уголках потребителя, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Кроме того, в поездах и на станциях регулярно звучат аудиооповещения о том, что с 12 мая Москве и Московской области введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Также сообщение о введении «масочного» режима транслируются на табло на станциях МЦД и информационных экранах в вагонах.

«Приобрести маски и перчатки можно на 291 станции в 446 кассах компании. Стоимость медицинской или тканевой маски составляет 30 рублей, цена одной пары перчаток – 20 рублей», – говорится в сообщении.

Для безопасности пассажиров ранее на сиденьях были прикреплены наклейки с надписью: «Держите дистанцию». Напоминания об этом транслируются и на электронных табло в поездах МЦД.

На станциях перед кассами и билетными автоматами нанесена специальная разметка. Она позволяет соблюдать безопасное расстояние при оформлении проездных документов.

В Москве продлен режим самоизоляции до 31 мая. Это значит, что жителям столицы по-прежнему не рекомендуют покидать дома кроме случаев острой необходимости – похода в магазин, аптеку или выгулять собаку.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.