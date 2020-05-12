РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Жители Балашихи смогут узнать о скрытых символах произведений искусства на тематической онлайн-выставке «Ночь символов», которую проведут с 16 на 17 мая в городской картинной галерее, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Выставку организуют в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» с 16 на 17 мая. В этом году она пройдет в онлайн-формате. Экспозиция доступна на страницах галереи в социальных сетях и на официальном сайте», - говорится в сообщении.

Зрителям помогут не только разобраться в потаенных значениях мировых шедевров, но также вспомнить и переосмыслить символы времени или явлений.