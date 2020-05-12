РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал продуктовый набор от губернатора Подмосковья многодетной маме из Балашихи, которая одна воспитывает четверых детей, а также разъяснил порядок получения дополнительных выплат, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов доставил продуктовые наборы от губернатора региона жителям микрорайонов Керамик и Заря в Балашихе, среди них - многодетная мама Евгения Кудрякова. Она рассказала, что с детьми не выходит лишний раз на улицу, просит купить все необходимое волонтеров, но заявок много, и приходится долго ждать, поэтому написала депутату, который откликнулся и привез продуктовый набор. Это стало большой поддержкой для их семьи.

«Просьбы о помощи поступают во время дистанционных приемов, пишут в социальных сетях и на электронную почту. Подмосковье второй месяц находится на самоизоляции и, конечно, важно сегодня не ослаблять ту помощь, в которой особо нуждаются социально незащищенные жители», - сказал Ефимов.

Он пожелал многодетной маме здоровья, сил и терпения и разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей, о которых накануне объявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, семьи с детьми от трех до 15 лет с 1 июня имеют право на получение однократной выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг или сайт ПФР.

«Запрос материальной помощи можно будет оформить до 1 октября текущего года. Также все семьи с детьми в возрасте до трех лет смогут получить выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь», - подчеркнул Ефимов.

Пенсионерка Ирина Васильева из микрорайона Керамик поблагодарила Ефимова за помощь и поинтересовалась ослаблением карантинных мер в регионе.

Депутат проинформировал, что в Подмосковье ограничения продлены до 18 мая.

Он попросил пенсионерку соблюдать самоизоляцию и в случае необходимости звонить на горячий телефон управления социальной защиты населения Балашихи: 8(495)521-31-08.