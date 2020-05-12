РИАМО - 12 мая. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Московской области в регионе решено не возобновлять работу строительных площадок и промышленных предприятий в регионе еще неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Также до 18 мая автосервисы и шиномонтажи смогут работать только в рамках обслуживания транспортной системы и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Обслуживать остальные организации или частных лиц можно только в случае неотложного и аварийного ремонта.

«Кроме того, массажные салоны, парикмахерские, фитнес-центры, дома быта, химчистки, сервисные центры и другие предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми до 31 мая. Кафе и рестораны, магазины одежды, мебели и других товаров, не относящихся к перечню первой необходимости и продовольствия, не могут принимать посетителей до конца месяца, разрешена только доставка», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Вместе с тем, в регионе продолжают работать медицинские учреждения, аптеки, строительные площадки, где возводятся объекты медицины, а также учреждения связи, инфраструктуры наземного общественного транспорта, аэропорты, объекты агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.