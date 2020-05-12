РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мая. На прошедшей неделе 26 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществлял 89 сотрудников подрядных организаций, были задействованы 26 единиц спецтехники. Производилась уборка урн, остановок общественного транспорта. Также производилась очистка дорог и тротуаров от смета и мусора», – сказал Подлозный.

За данный период убрано более 90 кубометров мусора и 94 кубометра смета. Ямочный ремонт провели на площади 70 квадратных метров.