РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мая. Показ фильма «Подольские курсанты» во всех кинотеатрах России должен был стартовать 4 мая, но из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации премьеру перенесли на осень, сообщается на сайте «Военфильма».

«Коронавирус серьезно нарушил все планы киностудии. Несмотря на то, что работы не остановлены полностью, на кинокомплекс продолжает поступать реквизит, например, привезены полномасштабные копии самолетов ИЛ-2 и Хейнкель 111, дальнейшие планы по проведению съемок на кинокомплексе «Военфильм - Медынь» отложены на неопределенный срок. На осень отложен и выход на широкий экран фильма «Подольские курсанты», – говорится в сообщении.

Фильм снимался непосредственно на месте боев и задуман как исторически достоверная лента. Это художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев – Подольских курсантов и их командиров. Фильм «Подольские курсанты» снимали в Калужской области и Подольске.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.