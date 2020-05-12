РИАМО - 12 мая. С 30 марта в Московской области проверки качества проведения дезинфекции подъездов провели 17 311 раз, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

В первую очередь осмотрам подлежат те дома, по которым от жителей на портал Единой диспетчерской службы региона (ЕДС МО) поступают соответствующие сигналы.

«В большинстве случаев сотрудники управляющих компаний соблюдают регламент по проведению дезинфекции. Ежедневно осуществляют влажную протирку дезинфицирующими средствами дверных и оконных ручек, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков, перил лестничных маршей, вентиляционных решеток и мусоропровода», — говорится в сообщении.

Однако встречаются и типичные нарушения, касающиеся несоблюдения графиков дезинфекции, отсутствия защитной экипировки у сотрудников, некачественной дезинфекции поверхностей. Большая часть недочетов устраняется на месте, а инспекторами во избежание повторения подобных ситуаций с сотрудниками организаций проводится подробный инструктаж.

«Госжилинспекция в рабочем порядке осматривает многоквартирные дома, по которым от жителей поступают сигналы о непроведении или некачественном проведении работ по дезинфекции подъездов. При этом в данном вопросе отмечается положительная динамика: в условиях режима повышенной готовности управляющие компании приспосабливаются к новым задачам», — отметила главный государственный жилинспектор региона Ольга Федина.

Жилищные инспекторы начали массовые осмотры многоквартирных домов (МКД) на предмет непроведения или некачественного проведения работ по дезинфекции подъездов 30 марта.

Если в доме не проводятся соответствующие работы, нужно сразу же оставлять заявку на портале ЕДС МО. Это самый быстрый путь решения проблемы. Сотрудники Госжилинспекции видят все поступающие сигналы в региональном ЦУРе и контролируют их исполнение.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.