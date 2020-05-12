РИАМО - 12 мая. Зарубежные сайты Archello, Hhlloo и Archinect, посвященные архитектурным проектам, высоко оценили набережную реки Быковка в Жуковском и благоустроенную в 2019 году площадь Революции и Красноармейскую улицу в Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Это очень важно, что наши пространства отмечены зарубежными экспертами. Это высокая оценка как и архитектурной составляющей, так и комфорта городов в целом. Мы понимаем, что в Подмосковье появляются современные, красивые общественные пространства достойного уровня», – подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Авторитетный архитектурный сайт Archello более 10 лет отбирает лучшие международные проекты, влияющие на то, как живет, работает и отдыхает город и его жители. Подмосковные Зарайск и Жуковский в их числе.

Hhlloo – молодой амбициозный проект, созданные энтузиастами и аккумулирующий лучшие мировые архитектурные практики, среди которых и Жуковская набережная.

Калифорнийский сайт Archinect основан в 1997 году. На протяжении 23 лет он стремится держать высокую планку в освещении архитектурных проектов и демонстрации лучших архитектурных идей со всего мира. Теперь площадь Революции и Красноармейская улица в Зарайске и набережная в Жуковском также числятся на сайте.

Набережная реки Быковка в Жуковском была благоустроена в 2018 году. Главным вызовом проекта стала реализация общественного пространства для жителей на изгибе реки, с подчеркнутой природной формой рельефа, где открывается лучший вид на реку с большими видовыми балконами и местами для отдыха.

В прошлом году в Зарайске благоустроили площадь Революции и Красноармейскую улицу. В рамках благоустройства территорию вокруг водонапорной башни замостили тротуарной плиткой. Возле водонапорной башни установили детскую игровую площадку и столы для пинг-понга. Полностью преобразилась Красноармейская улица, где появились малые архитектурные формы – качели, лавочки и урны.