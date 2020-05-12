РИАМО - 12 мая. В Одинцовском городском округе объявлен аукцион на реконструкцию очистных сооружений, работы должны быть закончены в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Аукцион объявлен в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Опубликована закупка на реконструкцию очистных сооружений в Одинцовском городском округе», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа.