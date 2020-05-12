РИАМО - 12 мая. В ходе проверок на общественном транспорте и прилегающей инфраструктуре Московской области с 8 по 11 мая инспекторы выявили свыше 500 пассажиров, у которых не было цифрового пропуска для поездок, среди них – 108 граждан старше 65 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Ежедневно на территории Московской области проверяют пропуска у пассажиров и соблюдение социальной дистанции пассажирами в транспорте и на прилегающей инфраструктуре. Каждый день проверки проходят 500 такси, 1 тысяча автобусов, 200 электричек, 150 пересадочных узлов», – говорится в сообщении.

Проверки инспекторов Минтранса Московской области, сотрудников подмосковного главка Росгвардии и транспортной полиции были усилены на период майских праздников для обеспечения режима самоизоляции граждан.

За месяц, с 7 апреля по 8 мая инспекторы выявили свыше 7,9 тысячи пассажиров на общественном транспорте, у которых не было QR-кода на передвижение либо не были прикреплены социальные карты и карты «Стрелка» к цифровому пропуску.

Штраф за нарушение социальной дистанции для физических лиц составляет от 1 до 30 тысяч рублей. За проезд на общественном транспорте без действующего пропуска и без прикрепленной карты «Стрелка» либо соцкарты к пропуску предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.