РИАМО - 12 мая. Число сотрудников станции скорой помощи в подмосковном Реутове в период пандемии коронавируса увеличилось на пять человек, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и распространением коронавируса возросло количество вызовов и увеличилась нагрузка на бригады скорой помощи. Дополнительно пять медработников привлекли для работы в скорой помощи Реутова, два из них – высококвалифицированные врачи с многолетним опытом работы», – говорится в сообщении.

На данный момент в муниципалитете ежедневно на работу выходит восемь бригад скорой помощи, из их числа выделена одна бригада, занимающаяся непосредственно выездами к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и подозрением на коронавирусную инфекцию и их дальнейшей транспортировкой в инфекционные медучреждения Подмосковья.

Все врачи и средний медицинский персонал в полном объеме оснащены средствами защиты – одноразовыми масками, халатами, перчатками. На Реутовской подстанции скорой помощи ведется строгий учет запаса медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

«Инфекционная бригада, осуществляющая транспортировку больных с подозрением на коронавирус, экипируется по всем нормативам. Фельдшеры и водитель обеспечены специальными костюмами, очками, бахилами, респираторами», – сказал заведующий Реутовской станцией скорой медицинской помощи, заслуженный врач РФ Геннадий Казиев.

Кроме того, после перевозки больных автомобиль скорой помощи в обязательном порядке обрабатывается дезинфицирующими средствами как внутри, так и снаружи.

Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших в России и включает в себя 53 подстанции и 80 постов, ежедневно на выездах задействовано более 500 бригад скорой медпомощи и около 450 бригад неотложной помощи.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

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