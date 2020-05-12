РИАМО - 12 мая. Со 2 апреля по 10 мая правительство Подмосковья организовало доставку до мест проживания или обсерваторов более 6,1 тысячи россиян, прибывших в аэропорты Московской области 59 рейсами из 27 зарубежных стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Свыше 4,6 тысяч жителей Москвы и области доставлены до мест проживания для соблюдения самоизоляции. Еще более 1,4 тысячи жителей других регионов размещены в подмосковных обсерваторах для прохождения режима самоизоляции. Около 100 пассажиров из ближайших регионов доставили до места жительства», — говорится в сообщении.

Подмосковное правительство организует встречу и перевозку граждан, прибывающих из зарубежных стран в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Жителей Московского региона доставляют автобусами до дома. Пассажиров из других регионов размешают в обсерваторах, а в случае договоренности с регионами — отвозят до дома.

Всего для этой работы подмосковный Минтранс предоставил 50 автобусов и водителей. Перед и после каждого рейса автобусы подвергались углубленной дезинфекции. Водители использовали защитные костюмы, маски и иные средства защиты.