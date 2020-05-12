РИАМО - 12 мая. Объявлены электронные торги по аренде склада с земельным участком в центре поселка Дмитриевский городского округа Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Срок аренды составляет девять лет. Начальная цена ежегодной арендной платы за пользование объектом — 110 тысяч рублей.

«Поселок Дмитриевский обладает развитой инфраструктурой: имеется школа, детский сад, магазины, почта, регулярное сообщение с районным центром, а также ходит рейсовый автобус «Серебряные Пруды — Москва» до метро «Красногвардейская», — говорится в сообщении.

Площадь склада составляет 725,3 квадратных метра с земельным участком площадью 3999 квадратных метров. Объект 1974 года постройки расположен в восьми километрах от Серебряных Прудов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июля. Аукцион состоится 6 июля.