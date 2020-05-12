РИАМО - 12 мая. В городском округе Чехов произошло ДТП с участием трех автомобилей, погибли два человека, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Столкновение попутное трех единиц (транспорта - ред.). «КамАЗ», Dodge и Toyota. В результате ДТП два человека погибли», - сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что погибшие мужчина и женщина находились в автомобиле Dodge.

По его словам, дорожная авария произошла на 58-м километре трассы М-2 «Крым». Сообщение об аварии поступило в 14:50.