РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 мая. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова пожелала медсестрам округа счастья и благополучия в профессиональный праздник.

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая и проводится под эгидой Международного совета медсестер. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться он стал с 1965 года.

«Спасибо вам за тепло, которого хватает на всех больных, за неравнодушие, за поддержку, за надежду, которую вы дарите пациентам. Мы гордимся вами, ценим ваш профессионализм. Берегите, пожалуйста, себя! Счастья, благополучия, мира и добра», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что в условиях пандемии на долю медсестер выпали непростые испытания: рабочие смены превратились в марафоны, они не видят близких и родных, приходят на помощь, рискуя собственным здоровьем, к тем, кому сейчас нужна медпомощь.