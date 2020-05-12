РИАМО - 12 мая. Число пассажиров в подмосковных автобусах увеличилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей, при этом в автобусах не было пассажиров старше 65 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

В связи с предстоящим открытием промышленных предприятий и строительных магазинов в Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока. Минтранс со вторника увеличил число рейсов в утренний и вечерний часы пик в будние дни. Данные меры предприняты для безопасности пассажиров и обеспечения социальной дистанции.

«По сравнению с началом марта, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 76% по состоянию на утро 12 мая. На межрегиональных маршрутах общее число пассажиров увеличилось на 28%», — говорится в сообщении.

В автобусах не было пассажиров старше 65 лет. На 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 81% по сравнению с начала марта.

В Московской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. Это значит, что жителям Подмосковья по-прежнему не рекомендуют покидать дома кроме случаев острой необходимости – похода в магазин, аптеку или выгулять собаку.

Со вторника в общественных местах и транспорте нужно обязательной надевать маску и перчатки.