РИАМО - 12 мая. Объявлен электронный аукцион по аренде нежилого помещения площадью 119,2 квадратных метров, расположенного на первом этаже здания на улице Ленина в Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещение имеет отдельный вход и предоставляется в аренду на пять лет.

«Данное помещение отлично подойдет под торгово-офисную и иную предпринимательскую деятельность. Дом находится в самом центре Наро-Фоминска, в непосредственной близости от которого располагаются культурные центры: парк «Воинов-афганцев», сквер «Новый арбат», центральная школа искусств, выставочный центр, объекты социальной инфраструктуры: детские сады, техникум и больница, торговые центры», - говорится в сообщении.

Начальная цена ежегодной арендной платы за пользование помещением составляет 274 тысяч рублей.

Подать заявку на участие в аукционе по аренде нежилого помещения можно до 24 июня. Сам аукцион состоится 29 июня.