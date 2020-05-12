РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил медсестер городского округа с профессиональным праздником.

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая и проводится под эгидой Международного совета медсестер. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться он стал с 1965 года.

«Во все времена сестры милосердия были символом добра, человечности, истинного патриотизма. От всей души поздравляю всех причастных с праздником! Спасибо вам за вашу безграничную доброту, милосердие, верность профессии. От всей души желаю вам здоровья, терпения, сил, семейного тепла и уюта», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в поликлиниках, стационарах, диспансерах Люберец работают 1963 медсестры. Ружицкий подчеркнул, что у медсестер – особая профессия: они всегда рядом с больными, помогают им и словом, и делом, поддерживают. Также они следят за чистотой, ассистируют врачам на операциях. Всю боль и страдания пациентов медсестры пропускают через себя.

«Сейчас вам особенно трудно – вместе с врачами вы каждый день рискуете жизнью, не спите ночами, месяцами не видите родных. Спасибо вам! Мы со своей стороны будем делать все, чтобы хоть немного облегчить ваш труд. С праздником!» – заключил Ружицкий.