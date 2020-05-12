РИАМО - 12 мая. Указом президента РФ Владимира Путина генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, сообщает Газета.ru.

«В соответствии с документом, Рассохов освобождается от занимаемой в данный момент должности», - говорится в сообщении.

Подписанный президентом указ вступает в силу со дня опубликования.

В апреле этого года глава государства освободил от должности заместителя председателя СКР генерал-полковника Александра Сорочкина, а также уволил его с военной службы.