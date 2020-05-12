РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в повреждении припаркованного автомобиля в микрорайоне Климовск, сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 62-летней местной жительницы о том, что неизвестный умышленно нанес повреждения ее автомобилю, припаркованному около одного из домов на проспекте 50-летия Октября. Общая сумма материального ущерба составила более 22 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.