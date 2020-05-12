РИАМО - 12 мая. Инспекторы эконадзора выявили сбросы канализационных стоков на почву в садоводствах Истры и Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О несанкционированных сбросах сообщили местные жители. Были проведены проверки, по результатам которых Минэкологии вынесет предостережения.

«Хочу подчеркнуть, что в таких случаях мы стараемся выносить именно предостережения, а не штрафовать дачников. Но закон есть закон: по земельному кодексу собственники участков должны следить за их состоянием», — отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Сегодня у дачников есть масса возможностей организовать правильное отведение стоков: смонтировать локальные системы водоотведения с очистными сооружениями или септики с постоянной откачкой и вывозом канализационных вод.

Все контрольно-надзорные мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями карантинного режима. Плановые проверки не осуществляются в связи с мораторием.