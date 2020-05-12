РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В подмосковном Подольске водитель автомобиля BMW X4 не справился с управлением, машина врезалась в дорожное ограждение и перевернулась на бок, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

ДТП произошло во вторник около 15:00 на улице Большая Серпуховская между поселком Железнодорожный и микрорайоном Кутузово.

«Водитель автомобиля марки BMW X4 не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Пострадавших нет», - сказала сотрудница.

По словам очевидцев, машина частично сломала ограждение, ее запчасти были разбросаны по всей дороге. Это вызвало небольшое затруднение движения.