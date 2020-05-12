РИАМО – 12 мая. Врач Анна Баранова рассказала, что не у всех переболевших коронавирусом формируются антитела к вирусу, примерно у 7-8% переболевших не сформировался иммунитет.
Она объяснила, что люди избавились от заболевания с помощью интерферонов, которые вырабатываются в организме в ответ на вирус. При этом, по словам профессора, врача аллерголог-иммунолог Владимира Прокопенко, любое внедрение вирусного инфекционного агента обязательно вырабатывается интерферон – это первая линия защиты на вторжение любого вируса при его контакте с клеткой.
«Вирус проникает, садится на слизистую, тут же на него реагируют иммунные клетки и начинает вырабатываться интерферон. Интерферон – это универсальный фактор неспецифической иммунной защиты. Специфический иммунитет к коронавирусу подразумевает, что вырабатываются антитела», – сказал Прокопенко в эфире радио Sputnik.
Медик также рассказал, почему могли быть повторные случаи заражения Covid-19.
«То, что прошло несколько случаев повторного заражения – или антитела выработались, но были неэффективные, или не выработались, или результат исследований был ложноотрицательный или ложноположительный. Сегодня тест-системы уже высокоспецифичные, это 96-98%», – подчеркнул Прокопенко.
Он порекомендовал также не забывать, что не всякая температура или кашель является проявлением коронавируса.
За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни.
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Текстовая трансляция
12 МАЯ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности
- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста
- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.
Как вы провели майские праздники в эпоху карантина?
- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.
- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.
- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.
- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.
- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.
- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.
- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.
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