РИАМО - 12 мая. Модернизацию железнодорожной инфраструктуры с укладкой новых бесстыковых путей на Савеловском участке первого Московского центрального диаметра закончат летом, также завершится реконструкция двух станций МЦД-1 Новодачная и Долгопрудная, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Это позволит повысить скорость, безопасность и надежность перевозок, а также снизить уровень шума и обеспечить комфорт во время поездки для пассажиров.

«В первой декаде мая на участке Марк-Лобня железнодорожники уложили 9,5 километра новых бесстыковых путей. В работах было задействовано порядка 180 человек и 20 единиц железнодорожной техники», – говорится в сообщении.

Ремонтно-путевые работы ведутся одновременно с развитием пассажирской инфраструктуры. Во II-III квартале также планируется завершить реконструкцию двух станций МЦД-1 – Новодачная и Долгопрудная.

На остановочных пунктах появятся современные пассажирские мосты-конкорсы, а на Долгопрудной – две пассажирских платформы. Все новые платформы оборудованы навесами на всю длину для защиты от осадков, современной навигацией и освещением.

Конкорсы будут оснащены эскалаторами и лифтами для удобства маломобильных пассажиров. Они выполняют, в том числе, транзитную функцию, обеспечивая безопасный переход через железную дорогу из одной городской территории в другую.

В прошлом году в целях развития Савеловского участка МЦД-1 модернизировано 17 километров путей.