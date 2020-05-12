РИАМО - 12 мая. Эксперты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили технологию, позволяющую переработать обедненный гексафторид урана (ОГФУ), получив фторид водорода, сообщает Nation News.
Оказалось, что обедненный гексафторид вырабатывается в результате переработки при изотопном обогащении природного урана в ядерном топливном цикле.
На данный момент в России уже накопили около 1 миллиона тонн ОГФУ. Это вещество принято считать токсичным и относить к в первый класс опасности.
До этого открытия не было эффективных технологий, с помощью которых можно было бы перерабатывать это опасное вещество, поэтому ОГФУ хранили в специальных контейнерах на открытых площадках.
Это открытие позволит внести большой вклад в экологию, а также обеспечить страну большим запасом фторида водорода.
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