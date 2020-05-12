РИАМО - 12 мая. Эксперты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили технологию, позволяющую переработать обедненный гексафторид урана (ОГФУ), получив фторид водорода, сообщает Nation News.

«Разработанная технология позволит прекратить накопления токсичных отходов, опасных для окружающей среды, а также получить стратегически важное для России сырье», - отмечается в материале.

Оказалось, что обедненный гексафторид вырабатывается в результате переработки при изотопном обогащении природного урана в ядерном топливном цикле.

На данный момент в России уже накопили около 1 миллиона тонн ОГФУ. Это вещество принято считать токсичным и относить к в первый класс опасности.

До этого открытия не было эффективных технологий, с помощью которых можно было бы перерабатывать это опасное вещество, поэтому ОГФУ хранили в специальных контейнерах на открытых площадках.

Это открытие позволит внести большой вклад в экологию, а также обеспечить страну большим запасом фторида водорода.