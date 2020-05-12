РИАМО - 12 мая. Команда Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче совместно с министерством энергетики Московской области приглашает студентов технических специальностей, школьников, их родителей и других жителей региона принять участие в создании базы вопросов для «ЭнергоКвиза», говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Квиз представляет собой интеллектуальную викторину, в ходе которой команде, в каждой из которых по три – восемь человек, необходимо за 30 секунд ответить на самый каверзный или не очень вопрос, опередив соперников.

«Первые соревнования по «ЭнергоКвизу» пройдут этой осенью по всей нашей стране в рамках фестиваля #ВместеЯрче-2020. Авторов лучших вопросов узнают все, так что не забывайте писать свою фамилию и имя, а также из какого вы региона», – говорится в сообщении.

Среди основных тем для формулировки вопросов выделяются следующие: угольная промышленность, 100-летие плана ГОЭЛРО, газовая промышленность, нефтяная промышленность, электро-и теплоэнергетика, включая атомную, гидроэнергетику и станции на ВИЭ.

Нужно придумать интересный вопрос и отправить его до 15 мая 2020 года организаторам, заполнив спецформу. Не забывайте внимательно ознакомиться с пожеланиями по формулировке вопросов, темам и возрастным группам, с учетом которых нужно разрабатывать вопросы. Пример вопроса для квиза находится по ссылке.

В 2020 году исполняется пять лет Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Инициатива молодежи, благодаря которой появился фестиваль, стала масштабным общественным движением за бережное отношение к труду энергетиков, энергоресурсам и популяризации применения современных энергоэффективных технологий на производстве и в быту.