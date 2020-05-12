РИАМО - 12 мая. Российский писатель и публицист Константин Крылов умер в возрасте 52 лет в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причина смерти пока неизвестна.

«Сообщение о смерти 52-летнего публициста было опубликовано на официальной странице его жены в социальной сети Facebook в полдень», - отмечается в материале.

Крылов был известным писателем, журналистом, философом, а также занимался общественной деятельностью.

Он был главой организацию «Русское общественное движение» с 2005 по 2007 год, а после стал президентом «РОД-Россия».

Кроме того, Крылов был членом центрального комитета конгресса русских общин с 2006 года, а с 2007 года являлся редактором газеты «Русский марш».