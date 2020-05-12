РИАМО - 12 мая. Российский писатель и публицист Константин Крылов умер в возрасте 52 лет в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.
Причина смерти пока неизвестна.
Крылов был известным писателем, журналистом, философом, а также занимался общественной деятельностью.
Он был главой организацию «Русское общественное движение» с 2005 по 2007 год, а после стал президентом «РОД-Россия».
Кроме того, Крылов был членом центрального комитета конгресса русских общин с 2006 года, а с 2007 года являлся редактором газеты «Русский марш».
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