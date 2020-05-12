РИАМО - 12 мая. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поручил проверить все дома престарелых и пансионаты для пожилых людей на территории муниципалитета в связи с трагедией, произошедшей в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соответствующее письменное обращение от главы будет направлено в правоохранительные органы и МЧС.

«Сейчас готовится письменное обращение за моей подписью. В соответствии с ним правоохранительные органы и МЧС должны будут проверить все 50 домов престарелых и 37 пансионатов для пожилых людей, расположенных на территории Одинцовского округа», - сказал Иванов.

В ночь на 11 мая в пансионате в Красногорске произошел пожар, в результате которого погибло 11 человек в возрасте от 66 до 90 лет. По сообщению СК РФ, причиной пожара была неисправность проводки. СК возбудил дело по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).