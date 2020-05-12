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Шпаргалки

Как получить допвыплату в 10 тыс. рублей на ребенка от трех лет с 1 июня

Как оформить дополнительную выплату на детей от 3 лет до 16 лет с 1 июня в Московском регионе, читайте в материале РИАМО.
  pixabay.com
1

Кто имеет право на помощь

© РИА Новости,   Наталья Селиверстова

Право на разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка имеют россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Выплата предусмотрена для дополнительной поддержки семей с детьми в связи с коронавирусом. Правила оказания такой материальной помощи анонсировал президент РФ Владимир Путин во время обращения 11 мая.

В тот же день были внесены изменения в Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно указу, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена гражданам Российской Федерации, которые проживают на территории РФ, на каждого рожденного либо усыновленного ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии, что ребенок достиг возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Необходимым условием получения помощи является также наличие у ребенка гражданства РФ.

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2

Когда можно получить выплату

Получить выплату можно будет с 1 июня 2020 года, а подать заявление на получение единовременной материальной помощи – уже с 12 мая 2020 года.

У семей есть почти пять месяцев для того, чтобы обратиться за выплатой, заявления будут приниматься вплоть до 1 октября.

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3

Куда обращаться

© РИА Новости,   Андрей Теличев

Подать заявление на получение новой выплаты можно в удаленном формате – через единый портал Госуслуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

Также за помощью можно обратиться лично – в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства, пребывания или фактического проживания заявителя.

В заявлении о предоставлении единовременной выплаты нужно указать адрес места жительства, места пребывания или фактического проживания в Российской Федерации.

Как отметил Владимир Путин, процесс получения услуги будет максимально упрощен. Для оформления пособия не потребуется собирать справки и выписки.

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4

Как оформить выплату опекунам

  pixabay.com

В случае, если родители ребенка погибли, получить материальную помощь смогут его опекуны.

Согласно указу, единовременная выплата осуществляется опекуну ребенка в случае смерти матери, отца, объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Чтобы получить единовременную выплату, опекуну нужно подать заявление непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда РФ либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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5

Когда поступят деньги

Заявление о предоставлении единовременной выплаты будет рассматриваться территориальным органом Пенсионного фонда РФ. Срок его рассмотрения не превышает пяти рабочих дней с даты регистрации.

Выплаты начнут поступать уже с 1 июня 2020 года. Пенсионный фонд будет переводить средства в срок не более трех рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления.

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Причины отказа

© РИАМО,   Александр Манзюк

Заявителю могут отказать в получении данной дополнительной выплаты. В случае принятия такого решения территориальный орган Пенсионного фонда направляет уведомление в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

Среди оснований для отказа в назначении выплаты:

- лишение (ограничение) заявителя родительских прав;

 - смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату или единовременную выплату;

 - предоставление недостоверных сведений.

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