Как получить допвыплату в 10 тыс. рублей на ребенка от трех лет с 1 июня

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Право на разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка имеют россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Выплата предусмотрена для дополнительной поддержки семей с детьми в связи с коронавирусом. Правила оказания такой материальной помощи анонсировал президент РФ Владимир Путин во время обращения 11 мая.

В тот же день были внесены изменения в Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно указу, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена гражданам Российской Федерации, которые проживают на территории РФ, на каждого рожденного либо усыновленного ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии, что ребенок достиг возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Необходимым условием получения помощи является также наличие у ребенка гражданства РФ.

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