РИАМО - 12 мая. Полицейские задержали в подмосковных Мытищах четверых подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Возраст подозреваемых составляет от 23 до 35 лет. Известно, что злоумышленники под угрозой насилия требовали от потерпевшего отдать им 600 тысяч рублей в счет несуществующего долга.

«Во время передачи части требуемой суммы подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции», – сообщила начальник областного главка полиции Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вымогательство». Фигуранты находятся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.