РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Климовский отдел ЗАГС в подмосковном Подольске по 31 мая работает по особому расписанию четыре дня в неделю, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с распространением коронавирусной инфекции с 12 по 31 мая Климовский отдел ЗАГС работает по особому режиму. Вторник, среда, пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00; суббота с 8:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:30; четверг - санитарный день; воскресенье, понедельник - выходной день», - говорится в сообщении.

Органы ЗАГС Московской области предоставляют госуслуги по государственной регистрации рождения и смерти по предварительной записи по телефону горячих линий органов ЗАГС, а также по заявлениям, поданным посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

За более подробной консультацией можно обратиться в Климовский отдел ЗАГС по телефону горячей линии: 8(496)762-69-07.