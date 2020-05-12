РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В городском округе Подольск за сутки зафиксировали 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете выявили 1 120 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.

«По данным на 12 мая, в Подмосковье выявили 1 063 новых случая коронавируса за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 22 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 219 человек. Выздоровели и выписались из медучреждений 1 582 человека. В городском округе Подольск выявили еще 47 случаев. Всего в округе 1 120 заболевших», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 2 970 случаев заболеваний у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в регионе, из них 1 282 человека из Москвы.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ следует вызвать врача. Также в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в регионе и указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.