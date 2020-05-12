РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Сотрудники УК провели монтаж нового насоса горячего водоснабжения на тепловой подстанции микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска продолжаются ремонтно-профилактические работы, выполняемые специалистами управляющей компании МУП «СЕЗ». В частности, завершены работы по демонтажу старого, отслужившего свой срок, и монтажу нового насоса горячего водоснабжения и обратных клапанов на ЦТП-1 (центральной тепловой подстанции - ред.)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, на днях сотрудники УК завершили работы по восстановлению сорванной и украденной неизвестными лицами изоляции на наружных тепловых сетях в районе многоквартирного дома №14 по улице Заводской.