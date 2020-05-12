РИАМО - 12 мая. Врачи Детского многопрофильного клинического центра Московской области расскажут в онлайн-школе для родителей о профилактике детских заболеваний, покажут развивающие домашние игры, помогут справиться с сезонной аллергией, сообщается в Instagram-аккаунте регионального министерства здравоохранения.

Занятия проводятся ежедневно по будням в 14:00.

«Заходите в аккаунт Детского клинического многопрофильного центра Московской области @dkmc_mo. На сайте учреждения можно ознакомиться с расписанием до конца месяца», – говорится в сообщении.

Ранее Детский многопрофильный клинический центр продлил проект онлайн-школ для родителей «Сидим с пользой дома», в рамках которого главные внештатные детские специалисты Московской области, ведущие детские врачи региона проводят лекции для всех желающих.