РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Сотрудники управляющей компании Люберец на минувших выходных вручили девять подарочных наборов ветеранам округа, говорится в сообщении пресс-службы УК.

«Вот уже много лет по сложившейся доброй традиции управляющая компания «ПИК-Комфорт» поздравляет всех ветеранов, проживающих в обслуживаемых компанией домах. Сотрудники «ПИК-Комфорт» в Люберцах лично навестили ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших на передовой, а также тружеников тыла. Всего было вручено девять подарочных наборов, специально приобретенных «ПИК-Комфорт», куда вошли продукты к праздничному столу и другие приятные сувениры», - говорится в сообщении.

Доставка подарков проходила со всеми мерами предосторожности: сотрудники «ПИК-Комфорт» при вручении подарков были в защитных масках и перчатках, вручение происходило на лестничной площадке бесконтактным способом.

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