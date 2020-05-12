РИАМО - 12 мая. Больше всего новых выявленных случаев коронавируса за сутки в Московской области зарегистрировано в городском округе Красногорск – 82, всего в регионе за сутки выявили 1063 новых случая Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«Рекомендуем соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ вызывайте врача», — говорится в сообщении.

Среди регионов-лидеров по новым выявленным случаям заражения коронавирусной инфекцией также оказались Подольск, где зафиксировали 47 случаев, и Клин, где обнаружили 46 случаев.

Также в Одинцовском округе выявили 43 случая, в Дмитровском округе — 42, в Химках — 41, в Коломне — 39. По 36 случаев инфицирования выявили в Балашихе и Королеве, 34 — в Орехово-Зуевском округе.

В Люберцах зафиксировали 39 случаев Covid-19, в Наро-Фоминске и Щелкове — по 26, в Домодедове и Пушкине — по 25. Также в Жуковском подтверждены 24 случая коронавируса, в Ступине — 23 случая, в Истре — 22, в Лобне — 21, а в Реутове — 20.

Кроме того, в Мытищах зафиксировали 19 случаев заболевания, а в Раменском округе и Солнечногорске — по 18. Также по 16 случаев выявили в Сергиево-Посадском округе и Шатуре, еще 15 — в Егорьевске. По 13 случаев коронавируса зарегистрировали в Богородском округе, Ивантеевке, Ленинском городском округе, Серпухове, еще 12 — во Фрязине.

В Лыткарине выявили 10 новых случав заражения, в Дубне и Долгопрудном — по девять, в Рузе — восемь. В Воскресенске, Зарайске, Луховицах, Протвине — по семь случаев заражения. По шесть случаев инфицирования подтверждено за сутки в Котельниках, Электростали, а еще по пять — в Волоколамске и Можайске.

В Дзержинском, Лотошине, Озерах, Кашире и Чехове — по четыре случая Covid-19. В Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Серебряных прудах — по три. По два случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировали во Власихе, Шаховской и Электрогорске, один случай выявили в Рошале.

Ни одного случая за сутки не зафиксировали в Бронницах, Звездном городке, Красноармейске, Краснознаменске, Пущине, Талдоме и Черноголовке.

В медучреждениях на территории Подмосковья также наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. Так, за все время в Подмосковье было выявлено 2970 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них — 1 282 человека из Москвы.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30. Также о коронавирусе можно узнать на сайте.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.