РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В подмосковном Подольске с 9 апреля граждане подали около 5,7 тысячи заявлений о потере работы очно и онлайн, безработными признали свыше тысячи человек, сообщается на сайте администрации округа.

С 9 апреля 2020 года вступили в действие утвержденные правительством РФ временные правила дистанционного обращения граждан, потерявших работу, за подбором работы и пособием по безработице на портал «Работа в России».

«В Подольский центр занятости населения (с 9 апреля - ред.) обратились на очный прием по предварительной записи 3072 человека, которые имели полный пакет документов, также было подано на портале 2617 заявлений. Безработными признали 1199 человек», - сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

При подаче заявления гражданин указывает центр занятости по месту постоянной регистрации, а не по месту пребывания. На портале необходимо подать в электронном виде резюме и заявление, а все остальные сведения и данные центры занятости формируют самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.